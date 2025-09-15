Почему болит голова после тренировки и как этого избежать

Врач: головная боль после тренировки связана с плохим кровообращением
Реабилитолог, специалист по механотерапии Владимир Бондаренко в интервью радио Sputnik объяснил, что зачастую головная боль после тренировки связана с плохим кровообращением и кровотоком.
Например, неприятные ощущения могут возникнуть после занятий пилатесом. Специалист напомнил, что во время выполнения упражнений важно поддерживать нейтральное положение шеи и поясницы. Подбородок относительно грудной клетки и ключицы должен находиться в состоянии покоя. А во время приседаний и выпадов должны стабильно и слаженно работать лопатки.
«Не помешают специальные упражнения на шейный отдел позвоночника. Нужно сложить руки за затылком в корзиночку, давить затылком на ладони, а ладонями на затылок. Желательно сделать такую же статическую работу еще и в бок. В этом случае нужно ставить руку на ухо: рука давит на ухо, ухо давит на руку. А еще можно использовать ролик для МФР, чтобы прокатать подзатылочные мышцы», - посоветовал Бондаренко.