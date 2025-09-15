Как ночные пробуждения связаны со стрессом

Сомнолог, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Роман Бузунов в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил, как внезапные ночные пробуждения могут быть связаны со стрессом. В такие моменты человек чувствует себя отдохнувшим, мозг уже включился в активную деятельность.

«Ночные пробуждения с длительной неспособностью повторно уснуть - сигнал возможной депрессии на фоне хронического стресса. Это один из ранних симптомов, когда мозг постоянно перенапряжен. Как правило, такие ночные подъемы сопровождаются непрерывным потоком тревожных негативных мыслей. С утра наступает разбитость, снижение внимание и концентрации», - отметил специалист.

Если такая проблема уже появилась, необходимо проконсультироваться с клиническим психологом, неврологом или психиатром. Врач проанализирует ситуацию и в зависимости от причин назначит либо когнитивно-поведенческую терапию, либо медикаментозное лечение.