Объяснено, как сон улучшает здоровье кожи

После бессонной ночи мы действительно выглядим уставшими. Джоанна Фонг-Исариявонгсе, невролог, специализирующийся на медицине сна, доцент кафедры неврологии Питтсбургского университета, рассказала, как связаны сон и состояние нашей кожи.

Во время сна наш организм проходит через различные фазы. Основная из них - это глубокий медленноволновой сон. Во время него происходит восстановление тканей, мышц, выработка коллагена, который отвечает за упругость и эластичность кожи. Кроме того, создаётся во время этой стадии благоприятный для кожи уникальный гормональный фон.

Благодаря достаточному количеству сна кожа увлажняется, укрепляется её барьерная функция. Недостаток сна же увеличивает потерю воды через кожу и делает её более сухой, уязвимой к повреждениям, видимым признакам старения.

Недостаток сна может усилить воспаление и выработку гормонов стресса. Это всё может усугубить высыпания при акне. При регулярном восстанавливающем сне регулируется производство кожного сала, уходит раздражение.

В ходе одного исследования учёные обнаружили, что всего три часа в сутки две ночи подряд снизили эластичность кожи и сделали морщины более заметными.

Научные работы также показывают, что гормональные нарушения, возникающие при недостатке сна, повышают уровень кортизола и ускоряют окислительный стресс, нарушают процессы, которые делают кожу упругой. Со временем это приводит к ускоренному биологическому старению, меньшей устойчивости организма к повседневному стрессу.

Ещё учёные обнаружили, что после нескольких ночей недосыпания окружающие оценивают человека как менее привлекательного, менее здорового и более уставшего. Люди также меньше склонны взаимодействовать с человеком или приближаться к нему, если он выглядит невыспавшимся.

