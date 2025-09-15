Четыре продукта, частое употребление которых может привести к раку

Опухоли кишечника связаны со сбоем в обновлении клеток - они начинают бесконтрольно делиться.

Доброкачественные образования чаще всего представляют собой полипы, растут медленно. Но со временем они способны стать большой проблемой, пишет в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Он уточнил: если гиперпластические полипы обычно безвредны, то аденоматозные должны насторожить, так как уже через пять лет могут переродиться в рак.

В ряде случаев этот процесс занимает 10-15 лет. Но ошибки в питании его ускоряют. Чтобы остановить рост опасных образований и предотвратить их появление, надо отказаться от жареного красного мяса, фастфуда, газировки, вредных углеводов в рационе.

Уменьшить воспаление поможет включение в питание рыбы, льняного масла, куркумы, а восстановить микрофлору помогут клетчатка и пробиотики (добавьте брокколи, ягоды, квашеную капусту).

Как отметил врач, воспаление, полипы, дивертикулы, ведущие к раку, развиваются в "грязном кишечнике". А это связано в том числе с нехваткой клетчатки.

Сергей Вялов напомнил, что опасные полипы выявляются и удаляются во время колоноскопии. Поэтому не стоит пренебрегать этим методом диагностики. Есть и более современные варианты, например, КТ-колонография и капсульная эндоскопия.