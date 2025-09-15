Мужчин предупредили о рисках моды на омоложение гениталий

Врач-косметолог Майк Ти предупредил мужчин о рисках набирающей популярность процедуры по омоложению гениталий. Об этом он поговорил с изданием Daily Mirror.

Ти рассказал, что инъекции ботокса в мошонку помогают сделать кожу в интимной зоне более гладкой и молодой, а также снижают потоотделение в этой зоне. Однако он отметил, что хотя процедура считается безопасной, о том, как она повлияет на здоровье через 10 или 20 лет, неизвестно.

По словам врача, теоретически существует риск, что инъекции ботулотоксина могут повлиять на выработку спермы и фертильность мужчин. Кроме того, если процедуру выполнить неправильно, могут развиться серьезные осложнения, например, асимметрия, отсутствие тонуса в ближайших мышцах и, как следствие, сексуальная или мочевыделительная дисфункция.

Ранее эндокринолог Игорь Барселос указал на признаки низкого тестостерона. По его словам, снижение этого гормона проявляется потерей либидо и повышенной утомляемостью.