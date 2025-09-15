Упражнение для борьбы с болью в шее от использования гаджетов

Доктор Рахул Шах из Premier Orthopaedic Associates в Нью-Джерси предложил методику для борьбы с "технологической шеей" - болью, которая возникает, когда мы слишком долго пользуемся цифровыми устройствами. Чтобы этого избежать, важно регулярно выполнять одно упражнение.

Когда мы смотрим в экран смартфона или другого гаджета, наша голова наклоняется вниз. Это приводит к большой нагрузке на шею, мышцы плеч, верхней части спины.

Врач порекомендовал каждые 20 минут использования смартфона делать одно упражнение. Для этого нужно надавливать ладонью на лоб без движения головы в течение нескольких секунд. Постепенно увеличивайте время до минуты. При этом движении начинают работать мышцы задней части шеи. Точно так же выполняется это упражнение с затылком и каждым ухом.

Важно, чтобы во время выполнения упражнения шея находилась в нейтральном положении. То есть вы должны стоять прямо и смотреть вперёд перед собой. Если почувствуете мышечную боль, удерживайте позицию ещё несколько дополнительных секунд для развития выносливости.

Альтернативный метод профилактики боли в шее - это регулярные прогулки. Также противодействовать наклону шеи может техника лежания на животе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.