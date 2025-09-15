Топ-3 оздоровительных напитка, которые могут защитить от простуды

Напитки из концентрированных трав, специй и соковых смесей активно рекламируются в соцсетях как быстрые средства от простуды и гриппа. Эксперты подтверждают, что польза от них действительно есть, но важны дозировка, качество ингредиентов и регулярность употребления.

Имбирные шоты. Айла Барммер, магистр наук, сертифицированный диетолог, лицензированный диетолог и основатель FullWell Fertility, отмечает, что имбирь известен противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. При регулярном употреблении имбиря уходит воспаление, укрепляется иммунитет, улучшается пищеварение. Основное действующее вещество в имбире - это гингерол. Именно он усиливает иммунный ответ и уменьшает воспаление.

Чесночный напиток. В чесноке содержится аллицин. Это вещество обладает противовирусным и антимикробным действием. Исследования показывают, что у людей, которые ели чеснок, симптомы простуды возникали реже, чем у тех, кто его не употреблял. Однако важно помнить, что слишком большое количество сырого чеснока приводит к раздражению желудка.

Шоты с куркумой. Согласно результатам недавнего исследования, люди, принимавшие добавки куркумина, быстрее выздоравливали от простуды, чем те, кто такое не практиковал. При этом куркума была в форме высокобиодоступного куркумина и её принимали 12 недель. Лучше всего сочетать куркуму с чёрным перцем, который улучшает её усвоение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.