Перечисленные утренние упражнения, которые улучшат осанку

Правильная осанка — залог здоровья позвоночника, красивой фигуры и уверенности в себе. Многие из нас проводят большую часть дня, сидя перед компьютером или ноутбуком, что негативно сказывается на положении спины и плеч. Однако вернуть красивую осанку совсем несложно, особенно если начинать утро с простых упражнений, укрепляющих мышцы спины и формирующих правильную линию тела. Эти несложные упражнения, которыми с нами поделилась профессиональный тренер, инструктор групповых и персональных программ по функциональному и силовому тренингу, стретчингу, пилатесу Елизавета Прокудина, можно делать после пробуждения, прямо лежа в кровати.

© unsplash

Почему важна правильная осанка?

Хорошая осанка помогает поддерживать здоровье позвоночника, улучшает кровообращение и дыхание, уменьшает риск возникновения болей в спине и шее. Регулярные утренние тренировки помогают сформировать мышечный корсет, поддерживающий позвоночник в правильном положении. Это важно не только для красоты, но и для общего самочувствия организма.

Основные правила занятий утром

Вы, наверное, замечали, что после пробуждения тело еще «деревянное». Лучший способ его пробудить — мягкие, плавные движения и приятные неспешные потягивания. Перед началом упражнений обязательно выполните небольшую разминку: вращение плечами, повороты головы, потягивания рук вверх-вниз. Уделяйте внимание дыханию — вдох делайте на подъеме, выдох — на опускании корпуса.

Эти несложные упражнения от нашего эксперта помогут мягко проснуться и разогреть тело.

Из положения лежа на боку расположите локти ровно под плечами, угол 90 градусов. Плавно сгибайте и разгибайте грудной отдел. Позиция ног, как и в первом упражнении — на боку, верхняя часть — лежа на спине. Заведите руки за голову в замок. На выдохе мягко поднимайте голову, сгибая шейный отдел. На вдохе плавно опуститесь. Упражнение поможет мягко растянуть шею. Раскрытие грудного отдела. Из положения лежа на боку потянитесь верхней рукой и верхней ногой в противоположные стороны. То же самое повторите на другую сторону.

Регулярное выполнение утренних упражнений позволит вам обрести красивую осанку, укрепить мышцы спины и улучшить общее самочувствие. Начните день правильно и ваше тело скажет вам спасибо!