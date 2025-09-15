Лайфхаки пожилых: три запрета при подъеме с кровати

Согласитесь, даже у молодых людей иногда темнеет в глазах при резком подъеме. Обычно мы списываем это на стресс или переутомление. Но некоторые вещи и состояния могут оказаться действительно опасных для пожилого человека.

В первую очередь, нельзя вообще не вставать с постели. Конечно, иногда очень приятно провести целый день перед телевизором. Но это приводит к тому, что кровь перестанет активно циркулировать от ногам к сердцу, что приводит к развитию тромбоза.

После пробуждения не вставайте резко. Подобные движения могут привести к обморокам, потому что мозг буквально не успевает насытиться кислородом.

Также Геннадий Лянго в своем блоге советует воздержаться в первые 30 минут после пробуждения от чтения новостей. Такой большой поток информации негативно влияет на человека в любом возрасте, а в пожилом еще и увеличивает риски проблем со здоровьем.

