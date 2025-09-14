Врач предупредил о критической ошибке за уходом за зубами

Многие россияне лишаются зубов из-за систематического игнорирования первых симптомов пародонтита, заявил кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, имплантолог, главный врач клиники Estetus Севак Барсегян. Об этой фатальной ошибке он предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

«Люди годами занимаются самостоятельным лечением кровоточивости десен: используют специализированные пасты, мажут десны гелями и полощут рот травами. Эти меры заглушат симптомы пародонтита, но болезнь продолжит прогрессировать, методично разрушая костную ткань и лишая зубы опоры», — объяснил Барсегян.

Запущенный пародонтит безжалостно разрушает кость челюсти, подчеркнул он. Длительное игнорирование этой проблемы ведет к тотальной потере зубов и, как следствие, к невозможности нормально есть, нарушению пищеварения, изменению черт лица и необходимости дорогостоящего протезирования, добавил доктор.

