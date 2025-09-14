Эксперты назвали лучший перекус после тренировки

После напряженной физической активности нужно заняться восстановлением организма. По словам экспертов Роскачества, лучшим натуральным перекусом для этого могут стать томаты.

По сравнению с энергетическими напитками и батончиками, содержащими сахар и искусственные добавки, в томатах мало калорий и они полезны за счет содержания в них ликопина. Это один из самых мощных природных антиоксидантов, который помогает уменьшать воспаление в мышцах и восстанавливать ткани после интенсивных тренировок.

Кроме того, в помидорах есть целый комплекс других полезных веществ: витамины A и C (поддерживают иммунитет и здоровье клеток) и калий, который играет ключевую роль в поддержании электролитного баланса и нормальной работе мышц.

В томатах также есть вещества, которые способствуют выработке «гормона счастья» — серотонина. Он регулирует работу нервной системы, снижает уровень тревожности и улучшает настроение.

Лучше всего съесть несколько свежих томатов в течение 30–60 минут после тренировки. Это время, когда организм наиболее эффективно восполняет потери и запускает процессы восстановления.

Эксперты советуют выбирать томаты черри. Они очень удобны благодаря небольшому размеру, сочности и питательным свойствам. Их можно забросить в спортивную сумку в небольшом контейнере или стакане-шейкере и быстро перекусить после занятий.

