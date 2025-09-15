Шесть лучших продуктов для поддержания хорошей фигуры после 50 лет

Тара Коллингвуд, магистр наук, зарегистрированный диетолог-нутрициолог, сертифицированный специалист по диетологии, рассказала, чем лучше всего питаться в 50+, чтобы поддерживать здоровье мышц, костей и сердца.

Жирная рыба. Этот вид белка богат омега-3 жирными кислотами. Они уменьшают воспаление, улучшают здоровье мозга и сердца.

Греческий йогурт. Он содержит много белка, который нужен для сохранения мышц. Также в этом йогурте много кальция и витамина D (если он обогащён им). Покупайте обезжиренный греческий йогурт, в котором нет ароматизаторов или фруктов.

Яйца. Это полноценный источник белка и незаменимых аминокислот. Также яйца содержат холин, который важен для здоровья мозга, и витамин D.

Листовая зелень. Такая зелень содержит большое количество кальция, магния, витамина К, антиоксидантов, которые полезны для костей и сердца.

Ягоды. Ешьте их вместо сладостей. Они дадут организму клетчатку и антиоксиданты, поддержат здоровье мозга, уменьшат воспаление, помогут восстановиться после тренировок.

Орехи. Это ещё одна пища, которую стоит включить в рацион. В миндале, грецких орехах, семенах чиа и льна содержатся белок, клетчатка, полезные жиры. Они поддерживают здоровье сердца, ощущение сытости, стабильный уровень сахара в крови.

Фасоль и чечевица. Это растительный белок, клетчатка, магний, калий. Первые два вещества нужны для мышц и пищеварения, последние два - для здоровья сердца и кровяного давления.

