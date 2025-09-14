Названа еда, которая опаснее сахара

Некоторые "здоровые" продукты могут вызывать вздутие, боли, диарею. Кроме того, они могут провоцировать мигрень, тревожность и депрессию. Многие люди при этом и не подозревают, с чем связано их недомогание. Человек отказался от сахара, ест фрукты, но все равно болеет.

На самом деле есть такая проблема, как непереносимость углеводов, которую часто списывают на синдром раздраженного кишечника.

"Новое исследование подтвердило, что непереносимость углеводов это не миф или какая-то сказка, а реальная полнометражная медицинская проблема, затрагивающая миллионы людей. Она может вызывать мигрень, тревожность, депрессию. Многие даже не подозревают об этом, не понимают, что плохое самочувствие связано с углеводами", - объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, добавив, что аллергия на глютен тут ни при чем.

По его словам, самый коварный углевод это не сахар, а FODMAP. Аббревиатура обозначает группу короткоцепочечных углеводов, которые практически не всасываются в тонком кишечнике.

Чем короче углеводы, тем больше проблем они приносят. Содержатся в яблоках и арбузах. А также в чесноке и луке, отметил врач на своем канале в YouTube. Но полный список гораздо шире. Самое удивительное открытие, подчеркнул Вялов, - это прямая связь между непереносимостью углеводов в кишечнике и мозгом.

Что делать? По словам врача, лечение это не просто диета, а "стратегическая перезагрузка". Фаза исключения ряда продуктов (4-8 недель) нужна, чтобы успокоить кишечник. Затем следует постепенно возвращать эти продукты.

"По чуть-чуть, чтобы определить порог того, сколько можно съесть этих углеводов без появления симптомов", - отметил врач.

Дальше вместе со специалистом нужно сформировать долгосрочную диету.