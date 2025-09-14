Кому не стоит есть на праздниках урожая

Употребление сырых продуктов на разного рода фермерских ярмарках и праздниках урожая может быть опасно для ряда категорий граждан.

«Детям, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями следует избегать употребления сырой или недостаточно обработанной пищи, при сомнениях в качестве необходимо отказаться от покупки», – цитирует РИА Новости пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что покупателям на ярмарках стоит выбирать надежных продавцов и обращайть внимание на чистоту прилавков.

