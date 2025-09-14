Какой картофель полезнее

Картофель богат крахмалом, калием, белком, железом, кальцием, магнием, цинком и витаминами группы B, а также витаминами C, D, E и K. Наибольшее количество питательных веществ содержится в кожуре, поэтому картофель в мундире полезнее очищенного, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ведомство отметило, что картофель неприхотливый и питательный овощ, который быстро восполняет силы за счет легкоусвояемых углеводов. Однако специалисты советуют избегать его сочетания с животными белками, так как это усложняет пищеварение. Готовить лучше без масла и жиров, которые увеличивают калорийность и снижают ценность продукта. Оптимальная доля картофеля в рационе до 10%.

При выборе овоща стоит обращать внимание на размер, запах и состояние кожуры: клубни должны быть средними или мелкими, без пятен и ростков. Зеленый оттенок указывает на наличие ядовитого соланина. Упакованный картофель должен сопровождаться информацией о сорте, стране происхождения, сроке хранения и дате фасовки. Хранить клубни рекомендуют в мешковине или деревянных ящиках.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о вреде подпорченных овощей и фруктов. По закону торговые точки не имеют права выставлять на прилавки продукцию с признаками порчи. Врачи предупреждают: даже если срезать плесень или подвергнуть продукт термообработке, он все равно остается опасным. Врач-гастроэнтеролог Наталья Савельева объяснила, что видимая плесень это лишь малая часть поражения. Грибок проникает глубоко в мякоть, а его токсины устойчивы к высоким температурам.