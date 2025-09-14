Почему не стоит закусывать алкоголь грибами

Грибы всегда отличались своими полезными свойствами, в них содержатся минералы и белки, которые необходимы нашему организму. К тому же в них минимальное количество калорий, что дает возможность не переживать за фигуру.

Но вот в сочетании с алкоголем грибы показывать себя с другой стороны, создавая гремучую смесь. Одна из причин — содержание в них коприна, который со спиртом дает эффект как при лечении определенными препаратами от алкоголизма.

Наш организм умеет перерабатывать алкоголь в безопасные вещества, но коприн мешает этому процессу, из-за чего спирт превращается в ацетальдегид. Автор канала Hi-News.ru также говорит о том, что для такой негативной реакции может хватит всего одного бокала вина.

