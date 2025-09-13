Диетолог рассказала, кому нельзя есть боровики

Боровики считаются одними из самых полезных грибов благодаря богатому витаминно-минеральному составу. Однако, как предупреждает эксперт, их употребление может быть опасно для отдельных групп людей. О том, кому стоит воздержаться от этого продукта, в беседе с URA.RU рассказала диетолог Лариса Никитина.

Категорически не рекомендуется давать боровики детям младше трёх лет. С осторожностью и в минимальных количествах их можно предлагать лишь после семи лет.

Основная причина — хитин, содержащийся в грибах. Это вещество тяжело усваивается организмом. У детей и людей с чувствительным пищеварением он может вызывать чувство тяжести, вздутие живота и дискомфорт.

Особую осторожность следует соблюдать людям, страдающим хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрит, панкреатит, холецистит). Им употребление боровиков может нанести вред и спровоцировать обострение.