Диетолог назвала осенний суперфуд для подготовки организма к зиме

Диетолог Маргарита Королева рассказала, что существует осенний продукт, который подготовит организм к наступлению холодов и поможет ему правильно работать.

Как отметила кандидат медицинских наук, в осенний период очень важно держать организм в тонусе. В это время года самым замечательным сезонным продуктом является тыква. Ее важно включить в рацион уже сейчас, чтобы подготовить организм к зимним холодам. Об этом пишет "Радио 1".

– Там есть не только пищевые волокна, которые так радуют и являются лучшим субстратом для микробиомы нашего кишечника, но и витаминно-минеральные компоненты. Также не стоит забывать про витамины А, Е, С, В, Д, еще магний и калий. Это все сможет поддержать организм и помочь ему правильно работать, объяснила врач.

Она посоветовала готовить из тыквы каши и напитки, а также делать из нее запасы на зиму, например, замораживать кусочками.

При этом важна не только мякоть овоща, но и его семена. Тыквенные семечки принесут пользу здоровью кожи, волос и ногтей. Кроме того, они обладают противоглистным и противовоспалительным эффектами, передает ИА Stavropol.Media.