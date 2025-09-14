В чем польза киви для организма

Будем честны, с виду киви не самый примечательный фрукт — странная пушистая коричневая кожура, да и куча семечек. Но, на самом деле, это огромный кладезь полезных витаминов и минералов.

Например, один киви среднего размера содержит в кожуре больше витамина С, чем апельсин, примерно 64 мг в сравнении с цитрусовыми 53 мг. Это примерно 70% суточной нормы взрослого человека. Также киви богат калием, который улучшает работу сосудов и сердца, витамин К улучшает усвоения кальция, а актинидин помогает расщеплять белки.

Киви защищает ДНК от мутаций за счет высокого содержания антиоксидантов, защищает от депрессии и помогает крепче спать с помощью серотонина. При этом, авторы канала «»Едим Дома» с Юлией Высоцкой» советуют быть аккуратнее аллергиками и тем, кто принимает антикоагулянты — высокое содержание витамина К ухудшает свертываемость крови.

