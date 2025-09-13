Как помидоры помогают в профилактике рака

Помидоры являются источником антиоксиданта ликопина, который может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака, сообщила РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Сабина Шафикова.

По словам врача, помидоры богаты витаминами C, K, группы B, калий и ликопином — антиоксидантом, который помогает уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых онкологических процессов. При этом термическая обработка не разрушает ликопин, а наоборот, повышает его биодоступность, отметила Шафикова.

Однако, как добавила врач, свежие помидоры могут вызывать дискомфорт у людей с гастритом с повышенной кислотностью или язвенной болезнью. Они содержат органические кислоты (яблочную, лимонную и щавелевую), которые могут увеличивать кислотность желудочного сока.