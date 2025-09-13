Как поза влияет на сон

Кто-то спит свернувшись калачиком или распластавшись в виде морской звезды, у каждого есть любимая поза для сна. Но, по словам эксперта по здоровью мозга, то, как человек спит, может сыграть важную роль в предотвращении потери памяти в дальнейшей жизни. И это плохая новость для людей, которые любят лежать на спине в постели.

Генеральный директор известного онлайн-магазина пищевых добавок говорит, что сон на боку - лучшее положение для здоровья мозга. По его словам, такое положение тела лучше выводит токсины из мозга, которые способствуют ухудшению памяти и развитию болезни Альцгеймера. И не имеет значения, предпочитаете ли вы ложиться лицом направо или налево, поскольку оба варианта сна на боку оптимальны для укрепления здоровья мозга, сказал он.

"Большинство людей думают о сне с точки зрения его продолжительности, то есть о соблюдении рекомендуемых восьми часов", - отмечает специалист. "Однако положение тела также может играть важную роль в здоровье мозга".

Эксперт указывает на глимфатическую систему – путь выведения шлаков из мозга, – которая наиболее активна, когда мы спим. Эта система использует спинномозговую жидкость, прозрачную жидкость, которая окружает мозг, для выведения токсичных белков, которые накапливаются в тканях мозга, поясняет Daily Mail.

Считается, что аномальное накопление двух из этих белков в клетках мозга и вокруг них вызывает болезнь Альцгеймера, наиболее распространенную причину слабоумия. Один из задействованных белков называется бета-амилоидными бляшками, отложения которых образуют бляшки вокруг клеток головного мозга, в то время как другой белок называется тау, отложения которого образуют клубки внутри клеток головного мозга.

По словам эксперта, сон на боку (как на левом, так и на правом боку) способствует лучшему выведению жидкости из организма этих белков по сравнению со сном на спине или животе.

"Когда вы спите на боку, гравитация на самом деле помогает спинномозговой жидкости более эффективно циркулировать по тканям вашего мозга, - говорит эксперт. – Улучшение циркуляции означает лучшее выведение вредных белков, которые могут накапливаться и способствовать снижению когнитивных способностей. Это включает в себя такие белки, как бета-амилоид и тау-белок, которые, накапливаясь с течением времени, связаны с болезнью Альцгеймера.'

Во время сна пространство между клетками вашего мозга расширяется примерно на 60 процентов, что позволяет спинномозговой жидкости течь более свободно и вымывать отходы жизнедеятельности. Но сон на спине может привести к сдавливанию определенных областей мозга, в то время как сон на животе часто нарушает правильное положение позвоночника, и то, и другое может препятствовать функционированию лимфатической системы, отмечает Daily Mail.

Когда ваш мозг не может эффективно выводить эти ненужные белки во время сна, они начинают накапливаться в областях, ответственных за формирование и сохранение памяти, продолжает британский таблоид. Бета-амилоидные бляшки и тау-клубки, характерные для болезни Альцгеймера, не появляются в одночасье, а накапливаются постепенно, в течение многих лет или даже десятилетий.

"Представьте, что вы неделями не выносите мусор – в конце концов, накопление токсинов становится проблематичным, - говорит эксперт. – В мозге это токсическое накопление нарушает нейронную связь и может привести к проблемам с памятью, которые мы связываем со старением и слабоумием".

Поэтому людям, спящим на боку, советуют класть небольшую подушку между коленями, чтобы поддерживать правильное положение бедер и позвоночника.

Если вы переходите на режим сна на боку, подложите подушку под спину, когда лежите на боку, чтобы предотвратить перекатывание, и через неделю или две тело начнет естественным образом приспосабливаться к новому положению.

Уже сейчас вопрос о том, в какой позе лучше всего спать, вызывает разногласия как у экспертов, так и у общественности, но споры обычно сосредотачиваются на позе и боли в суставах, отмечает Daily Mail.

Специалисты, как правило, рекомендуют спать на боку, при условии, что туловище и голова повернуты вбок, так как это помогает поддерживать давление в суставах, правильное положение позвоночника и предотвращает боль.

По данным клиники Майо в Миннесоте, сон на боку также снижает нагрузку на внутренние органы и способствует здоровому кровотоку.

Между тем, спать на спине, лицом к потолку, также обычно рекомендуется, чтобы уменьшить боль в суставах, но иногда это может усугубить боль в шее, не говоря уже о других проблемах.

Эксперты клиники Майо утверждают, что сон на спине на самом деле является наихудшим положением для сна, особенно если у вас апноэ во сне, когда ваше дыхание останавливается и возобновляется во время сна.

"Сон на спине означает, что ваш язык и челюсть могут отвиснуть и перекрыть дыхательные пути", - говорит специалист по сну в клинике Майо доктор Лоис Кран.

И наконец, сон на животе, как правило, считается самым вредным для здоровья, поскольку он может затруднять дыхание и вызывать неправильное искривление позвоночника.