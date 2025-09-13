Эксперт ответил, может ли самовнушение вызвать рак

Самовнушение не способно сформировать полноценные, в том числе серьезные, заболевания у человека, однако может вызывать физиологические реакции. Об этом сообщил ТАСС ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского Университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун.

"Несомненно, есть психосоматические заболевания, которые появляются в силу внушения, но эти заболевания даже заболеваниями нельзя назвать. Скорее это синдромы, но не полноценные заболевания. Естественно, человек может сам себе внушить очень многое, поверить в это и даже выдать физиологические реакции. Это возможно, но говорить о том, что психосоматика формирует серьезные заболевания по типу онкологических, нельзя", - сказал он.

При этом он отметил, что возникновение панической атаки может сопровождаться явными и проявляемыми физиологическими изменениями - в том числе учащенным сердцебиением, повышением артериального давления.