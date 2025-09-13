В чем польза куриного бульона

Одни считают, что суп обязательно должен быть в рационе, другие утверждают, что жидкость может разбавить желудочный сок и нарушить пищеварение. Что думает об этом наука? Традиция есть суп распространена не везде, но в России он стал частью культуры, как комфортная еда, способная согреть в холод. В то же время в США, например, супы не так популярны, хотя диетологи советуют переходить на них людям с ожирением. Исследования показывают, что суп может помочь контролировать вес. Те, кто начинает обед с тарелки супа, в целом едят на 20% меньше калорий. К тому же ощущение сытости возникает быстро благодаря заполнению желудка, Особенно полезны крем-супы: их вязкая консистенция дольше задерживается в желудке, отмечает канал «Живая Еда с Сергеем Малозёмовым«.

Исследования показали, что куриный бульон, издавна считающийся средством от простуды, действительно обладает мягким противовоспалительным эффектом. Однако, медики предупреждают, что наваристые мясные бульоны подходят далеко не всем: при проблемах с ЖКТ они могут привести к обострению.

Ранее врач и телеведущим Александр Мясников заявил, что суп не должен быть обязательной составляющей обеда, поскольку это довольно жирная пища, писал «ГлагоL».