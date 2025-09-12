Кофе не только бодрит, но и защищает кишечник от воспалений и рака, уверен хирург Каран Раджан. Неожиданную пользу напитка он назвал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

Раджан рассказал, что в кофе содержатся пробиотические волокна и полифенолы, которые оказывают защитное действие на клетки толстой кишки и предотвращают повреждение ДНК. По его словам, ежедневное употребление одной чашки кофе снижает риск колоректального рака на 15-20 процентов.

Врач добавил, что защитное свойство имеют и другие продукты питания. Так, он указал, что фасоль, а также овощи, ягоды и фрукты с высоким содержанием клетчатки снижают риск рака кишечника на 10 процентов. Регулярное употребление йогуртов уменьшает вероятность появления болезни на восемь процентов, отметил Раджан.

Ранее токсиколог Михаил Кутушов предупредил, что колбасы, сосиски, бекон, ветчина и другие продукты, прошедшие промышленную обработку с добавлением соли, нитритов и консервантов, увеличивают риск онкологических заболеваний. По его словам, сильнее всего эти продукты влияют на вероятность заболеть раком кишечника.