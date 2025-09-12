Диетолог назвал завтрак, из-за которого вы толстеете

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков заявил, что бутерброды с колбасой и сыром могут навредить здоровью и стать причиной лишнего веса. О вреде популярного завтрака он предупредил в беседе с aif.ru.

© Lenta.ru

Поляков считает, что бутерброды с колбасой и сыром не являются чем-то запретным, но есть их каждый день не стоит. Он пояснил, что белый дрожжевой хлеб с разрыхлителем и различными добавками не несет никакой пользы для здоровья, а колбасные изделия вообще относятся к группе продуктов, повышающих риск развития рака.

Что касается сыров, эндокринолог посоветовал выбирать их с особой тщательностью, так как можно легко купить продукцию, где вместо молочных жиров используются гибридные ингредиенты. Однако он отметил, что натуральные сыры могут быть не совсем безопасны для людей с непереносимостью белка казеина. У них они могут вызывать проблемы с желудочно-кишечным трактом и отеки. Кроме того, врач отметил, что бутерброды с колбасой и сыром являются калорийной пищей, поэтому ими не стоит злоупотреблять тем, кто следит за фигурой.

Ранее кардиолог Аурелио Рохас рассказал, как извлечь максимум пользы из чашки кофе. По его словам, наиболее сильный эффект от напитка можно почувствовать, если выпить его через час после пробуждения.