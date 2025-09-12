Врач ответил, может ли развиться аппендицит из-за семечек

Употребление семечек не может вызвать аппендицит, заявила врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен. В беседе с NEWS.ru она оценила вероятность воспаления аппендикса из-за такой пищи.

Властен назвала главным мифом утверждение, что аппендицит может появиться из-за большого количества съеденных семечек. На самом деле, по ее словам, ядра подсолнечника очень малы и перевариваются не достигнув кишечника. Однако она посоветовала не съедать слишком много семечек за раз, так как это может спровоцировать вздутие живота, тошноту, жидкий стул или запор.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что запоры, но не сами семечки способны повлиять на развитие аппендицита. По ее словам, это происходит, если в кишечнике образуются копролиты, которые закупоривают просвет аппендикса и вызывают воспаление.

