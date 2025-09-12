Названа главная ошибка при использовании электрической зубной щетки

Стоматолог-гигиенист Криста Амбрусон назвала главную ошибку при использовании электрической зубной щетки. Ее слова цитирует Huff Post.

Амбрусон заявила, что электрическую зубную щетку нельзя использовать так же, как обычную, потому что это может навредить деснам и эмали зубов. «Нужно наклонить щетку под углом 45 градусов к деснам, а затем провести головкой вдоль каждого зуба», — проинструктировала она.

Стоматолог подчеркнула, что водить электрической щеткой слева направо ни в коем случае не надо. Также она призвала не давить на зубную щетку. По ее словам, при сильном давлении щетинки мнутся, из-за чего не могут проникнуть между зубов, что делает чистку неэффективной.

Ранее врач-стоматолог Андрей Ворошилин назвал самые вредные для зубов продукты. По его словам, зубную эмаль разрушают кислые продукты питания, такие как концентрированные свежевыжатые соки, особенно из апельсинов и яблок, а также лимонады.