От какого шоколада не толстеют

Многих людей, следящих за своим весом и в то же время питающих слабость к кондитерским изделиям, волнует вопрос, какие же лакомства можно есть без вреда для фигуры. К счастью для любителей натуральных десертов, им можно не бояться набрать массу тела. О том, от какого шоколада не поправляются, нам рассказал основательно кондитерской фабрики Хачинян Георгий.

Какой шоколад не вредит вашей фигуре

Большинство вкусных и сладких изделий при чрезмерном увлечении могут принести не только положительные эмоции, но и лишние килограммы. Все потому, что в их составе слишком много сахара. Кстати, последний содержится в избытке и в некачественном шоколаде с минимальной долей содержания какао-продуктов.

Совсем другое дело – это настоящее изделие, где процент какао идет от 70%. В данном случае речь про горький шоколад, который является самым безопасным для фигуры и в то же время самым полезным кондитерским продуктом. Именно такой сорт можно есть без опасений растолстеть или испортить зубы. На втором месте стоит темный шоколад, где процент какао уже ниже − примерно от 40% и до 70%. Данные виды часто путают, но они отличаются друг от друга составом.

А с каким шоколадом стоит помнить про умеренность

Поклонникам молочного и белого шоколада стоит быть аккуратнее в употреблении излюбленного лакомства, ведь в таких изделиях калорийность продукта будет выше. В указанных продуктах находится слишком мало какао-бобов, зато хватает сахара и жиров, тем более, если речь идет о достаточно бюджетных и некачественных видах. В итоге калорийность такого десерта оказывается довольно высокой и нежелательной для тех, кто нацелен на снижение веса или поддержание определенного показателя.

От настоящего шоколада не толстеют

В настоящем шоколаде на первом месте в составе всегда находятся какао-продукты и какао-масло, а только потом сахар. Это первый показатель того, что перед вами качественное изделие, которым можно смело лакомиться. Также избегайте выбора десерта с различными вкусовыми добавками и начинками, состоящими из различных компонентов. Очень часто подобным образом производитель пытается завуалировать низкое содержание какао в продукте и улучшить вкус.

В целом, от настоящего шоколада не толстеют (при умеренном потреблении – прим.ред.). Более того, натуральный продукт оказывает благотворный эффект на организм, начиная с улучшения работы мозга и заканчивая снижением давления. Также это лакомство тонизирует и гарантирует хорошее настроение без опасных последствий.

Кстати, горький шоколад (более 70% какао) разрешается в небольших количествах при диетах и диабете. Данный вид кондитерского изделия является одним из обязательных для употребления продуктов. Он стоит на равных позициях с овощами, фруктами, рыбой, орехами.

В некоторых случаях от настоящего горького шоколада можно даже слегка сбросить вес, поскольку небольшой кусочек насыщенного какао изделия снижает аппетит и предупреждает возможное переедание. Вопрос заключается только в том, какой именно шоколад вы выбираете для своего здоровья.