Уролог заявил, что мужчины исчезают

Три кита, на которых стоит мужское здоровье - это достаточный сон, правильное питание и активность, а также обязательные обследования после 50 лет, заявил НСН врач.

Количество мужчин во всем мире продолжает сокращаться, а их фертильность за последние 100 лет упала в 8 раз, поэтому внимание к их здоровью необходимо. Об этом НСН заявил хирург-уролог Андрей Убогий.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила брать пример с Москвы и открывать по всей стране не только женские, но и мужские консультации. Об этом она сказала 11 сентября, выступая на пленарном заседании «Демография 2.0. Перезагрузка» в рамках Форума социальных инноваций регионов. Матвиенко подчеркнула, что еще не встречала зданий, где было бы написано «мужская консультация» и отметила растущий уровень бесплодия. Убогий отметил, что эта идея не нова.

«Вопрос мужского бесплодия тревожный не только в России, но и вообще в мире. Это поразительно. Фертильность, то есть способность мужчин быть отцами, за последние 100 лет упала в 8 раз. Это очень много. Открывать мужские консультации – это не новая идея. Дело в том, что лет 20 назад в урологической службе России появились так называемые кабинеты мужского здоровья. Это то же самое, что женские консультации для женщин. Однако потом это все как-то загнулось. Необходимость в этом, конечно же, есть. Потому что мужчины во всем мире находятся под угрозой полного исчезновения. И, конечно, консультации хоть немножко задержат этот печальный момент, когда мужчин не останется вообще», – рассказал он.

При этом Убогий подчеркнул, что мужчинам обязательно необходимо проверяться после достижения ими 50-летнего возраста, а также достаточное внимание уделять сну.

«Если у мужчины нет никаких жалоб интимного характера, можно к врачам не обращаться. Но как только ему исполнилось 50 лет, нужно ежегодно обследоваться для исключения онкологии мочеполовой системы. Там есть свои анализы. Для этого, собственно, и нужны вот эти кабинеты мужского здоровья, о которых говорила Матвиенко. А сохранение мужского здоровья предусматривает те же вещи, которые требует здоровый образ жизни: достаточно спать, правильно питаться и быть физически активным. Сон – важнейший момент, которым многие люди пренебрегают. Недосып – это еще одна глобальная проблема и угроза для мужчин», – подытожил он.

