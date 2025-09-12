Что есть осенью, чтобы не болеть и не толстеть

Врач-диетолог Андрей Бобровский рекомендует осенью сделать акцент на сезонных овощах, ягодах и рыбе, чтобы поддержать иммунитет и здоровье. Норма в 600-800 граммов фруктов и овощей в день остается актуальной, причем две трети из этого должны составлять именно овощи — кабачки, тыква, капуста и морковь.

Диетологи советуют осенью пересмотреть рацион: включить сезонные овощи, фрукты и рыбу, чтобы укрепить иммунитет, но при этом избегать холодной пищи и фастфуда, провоцирующих набор веса. Главная рекомендация — соблюдать норму в 600-800 граммов растительных продуктов в день. Об этом заявил врач-диетолог, к.м.н. Андрей Бобровский в разговоре с «Радио 1».

