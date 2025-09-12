Даже зубы: Россиянам рассказали, как стресс разрушает здоровье

Национальная Служба Новостей

Многие недооценивают то, как негативное психологическое состояние может влиять на здоровье человека, но оно затрагивает почти все органы, заявил НСН Лев Пережогин.

Психотерапевт предупредил об опасности стресса
© ТАСС

Стресс и нервные расстройства всегда отражаются на организме человека и ухудшение состояния зубов здесь не исключение. Об этом НСН рассказал врач-психотерапевт, психиатр Лев Пережогин.

Новое исследование показало, что кариес не только разрушает зубы, но и негативно влияет на психоэмоциональное состояние человека. Так журнал Caries Research пишет, что у людей с заболеваниями зубов уровень гормона стресса — кортизола — превышает норму на 18%. Пережогин в свою очередь отметил, что и сам стресс может провоцировать проблемы с зубами.

«Любая психотравмирующая ситуация, невроз, любое тревожное состояние негативно влияет на все, что касается соматического здоровья. Поэтому, возможно, не в первую очередь, но стресс может влиять и на состояние зубов. Прежде всего стресс отражаешься на сердечно-сосудистой системе, желудочно-кишечном тракте. Зубы намного прочнее, чем другие наши органы. Однако кариес далеко не первое последствие какой-либо невротической патологии. Главная проблема кариеса — это боли. И, естественно, эти боли влияют на психическое состояние человека. Но как только человек доходит до врача, боли на этом заканчиваются», — рассказал он.

Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал НСН, что чтение любимых книг или просмотр увлекательных сериалов полезны для психики, ведь они помогают отвлечься от переживаний и восстановить нервную систему.