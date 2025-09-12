Психотерапевт предупредил об опасности стресса

Многие недооценивают то, как негативное психологическое состояние может влиять на здоровье человека, но оно затрагивает почти все органы, заявил НСН Лев Пережогин.

© ТАСС

Стресс и нервные расстройства всегда отражаются на организме человека и ухудшение состояния зубов здесь не исключение. Об этом НСН рассказал врач-психотерапевт, психиатр Лев Пережогин.

Новое исследование показало, что кариес не только разрушает зубы, но и негативно влияет на психоэмоциональное состояние человека. Так журнал Caries Research пишет, что у людей с заболеваниями зубов уровень гормона стресса — кортизола — превышает норму на 18%. Пережогин в свою очередь отметил, что и сам стресс может провоцировать проблемы с зубами.

«Любая психотравмирующая ситуация, невроз, любое тревожное состояние негативно влияет на все, что касается соматического здоровья. Поэтому, возможно, не в первую очередь, но стресс может влиять и на состояние зубов. Прежде всего стресс отражаешься на сердечно-сосудистой системе, желудочно-кишечном тракте. Зубы намного прочнее, чем другие наши органы. Однако кариес далеко не первое последствие какой-либо невротической патологии. Главная проблема кариеса — это боли. И, естественно, эти боли влияют на психическое состояние человека. Но как только человек доходит до врача, боли на этом заканчиваются», — рассказал он.

Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал НСН, что чтение любимых книг или просмотр увлекательных сериалов полезны для психики, ведь они помогают отвлечься от переживаний и восстановить нервную систему.