Врачи оценили безопасность дезодорантов для гениталий

Профессор анатомии в Бристольском университете (Великобритания) Мишель Спир и дерматолог Номан Мохамед оценили безопасность дезодорантов для гениталий. Их мнение приводит The Guardian.

Эксперты рассказали, что в последнее время некоторые люди наносят средства против запаха не только на зону подмышек, но на все тело, включая области под грудью, живот и гениталии. По словам врачей, мода стремительно распространяется, поэтому все чаще возникают вопросы о безопасности и пользе таких дезодорантов.

«Большинству не нужны эти средства. Человеческое тело создано, чтобы потеть. Как правило, это абсолютно нормально», — заявила Спир.

Она объяснила, что на коже есть два типа потовых желез. Первые выделяют прозрачную жидкость без запаха, а вторые — более вязкий пот, который при контакте с бактериями создает резкий запах. Спир уточнила, что эти пахучие потовые железы расположены в основном под мышками и в паху. Однако она предупредила, что использовать обычные антиперспиранты в области гениталий небезопасно, так как содержащиеся в них вещества слишком агрессивны для нежной кожи интимной зоны.

При этом специальные средства для тела с более мягким составом, по ее мнению, не причинят вреда, но могут замаскировать симптом серьезного заболевания.

«Если человек моется каждый день, пользуется антиперспирантом, но запах тела все равно присутствует, то это повод пройти обследование, а не скрывать его косметическими средствами», — заявила она.

Мохамед добавил, что любые дезодоранты не являются необходимостью, так как не борются с запахом пота. По его мнению, эффективнее перед сном наносить антиперспирант на зону подмышек. Остальные ухищрения он назвал попыткой компаний заработать на беспокойстве людей.

