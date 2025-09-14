Дожить до ста лет: пять древних истин о силе тела и духа от Авиценны

Сейчас только ленивый не пишет о том, как сохранить здоровье и быть активным до глубокой старости. Одни эксперты запрещают одно, другие твердят о противоположном. В этом потоке информации сложно понять, где же все-таки истина, а она, как известно, где-то рядом.

Если обратиться к истокам, то поймете, что все новомодные эксперты вдохновляются принципами, о которых великий врачеватель и философ Авиценна говорил еще два тысячелетия назад. Его советы о том, как дожить до ста лет, до сих пор остаются актуальными.

Авиценна заявлял, что ни одно лекарство не может заменить движения. Он отмечал, что без регулярной, но умеренной физической активности организм слабеет. В то же время средневековый ученый предупреждал, что чрезмерные нагрузки так же вредны, как и полное бездействие. По его словам, простая ходьба или плавание способны творить чудеса.

Авиценна также призывал не злоупотреблять алкоголем. Врач и ученый видел в нем не иллюзию радости, а прямую угрозу. Он отмечал, что алкоголизм разрушает печень, нервную систему, мозг и может привести к внезапной смерти.

Третьим ключом к долголетию он считал умеренность в еде. Философ советовал есть простую, но свежую пищу, не переедать и избегать обильных застолий. Он рекомендовал давать организму отдыхать, чтобы переварить еду. Современные диетологи называют этот метод «интервальным голоданием». Особенно важно не нагружать желудок перед сном.

Великий врачеватель также призывал укреплять силу духа. Авиценна утверждал, что «болезнь боится того, кто не боится ее». По его словам, страх, паника и отчаяние ослабляют человека быстрее любого недуга, отмечает канал «Психология и факты«.

Борьбу с ленью и праздностью Авиценна также отмечал, как способ быть здоровым. По мнению средневекового мудреца, безделье и страх рождают не только невежество, но и болезни.

