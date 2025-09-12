Как мода на БАДы может навредить здоровью и есть ли от них польза

Биологически активные добавки (БАДы) без рекомендации врачей покупают 64% россиян. Как показало исследование МТС AdTech (есть в распоряжении "РГ"), 35% выбирают их самостоятельно, 14% - по совету друзей и знакомых, 7% - на основе отзывов других пользователей, по 3% прислушиваются к мнению спортивных тренеров и нутрициологов, а 2% руководствуются советами блогеров и продавцов-консультантов в аптеке или магазине.

Выяснилось, что 47% опрошенных считают БАДы полезными для здоровья. При этом 75% сказали, что из добавок обычно покупают витамины, а эта категория товаров относится к лекарственным препаратам.

"Российский рынок БАДов продолжает расти, однако значительная часть потребителей до сих пор не разобралась, чем биологически активные добавки отличаются от витаминов. Для производителей и продавцов это сигнал о том, что, например, в рекламные кампании нужно включать больше просветительского контента", - сказал коммерческий директор компании Артем Пуликов.

Исследование также показало, что натуральные вещества животного происхождения (коллаген, рыбий жир) принимают 41% опрошенных, травяные препараты и фитопродукты (экстракты растений) - 37%, минералы и минеральные соединения - 32%, пребиотики и пробиотики - 25%, аминокислоты, гиалуроновую кислоту - 18%, спортивные добавки, которые тоже относятся к БАДам, 14%.

"БАДы - это особая категория продуктов, которые позиционируются как источник витаминов, минералов, аминокислот, экстрактов растений и других веществ", - пояснила "РГ" к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог, научный руководитель MARTINEX Наталья Михайлова.

С точки зрения доказательной медицины БАДы - это не лекарства, следовательно, не могут ни лечить заболевания, ни напрямую влиять на серьезные физиологические процессы. Они лишь дополняют рацион питания теми компонентами, которые организм получает в недостаточном количестве.

При этом крупные независимые исследования не подтверждают универсальной пользы БАДов. Метаанализы показали, что благодаря массовому приему добавок и поливитаминов риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака или преждевременной смерти не снижается. Наоборот, регулярное употребление БАДов может навредить, подчеркнула Михайлова.

По ее словам, если вещество оказывает выраженное клиническое действие, влияя на течение болезни или физиологические процессы, то оно уже не может называться БАДом. В таком случае его должны перевести в категорию лекарственных препаратов и провести многоступенчатые клинические испытания, что занимает годы. Добавки же проходят лишь регистрацию как пищевые продукты. Некоторые потребители, поддаваясь рекламе, забывают об этом важном различии.

Витамины и микроэлементы действительно нужны человеку, сказала Михайлова. Но лучший способ их получить - это не добавки, а разнообразное и сбалансированное питание, которое включает овощи, фрукты, белковые продукты, полезные жиры и цельные злаки. Однако бывают состояния, при которых назначение витаминных препаратов необходимо: например, при планировании беременности или в первом триместре женщинам показана фолиевая кислота, которая снижает риск врожденных пороков нервной трубки у ребенка, а витамин B12 обычно назначается людям с его дефицитом.