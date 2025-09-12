Как получить максимальную пользу от чашки кофе

Кардиолог Аурелио Рохас подсказал лайфхак, который позволит извлечь максимальную пользу из утренней чашки кофе. Его слова приводит издание Deia.

© Lenta.ru

Рохас пояснил, что сразу же после пробуждения происходит всплеск кортизола — гормона стресса. В результате у человека повышается уровень энергии. Если в этот момент выпить кофе, то кофеин станет дополнительным импульсом для организма, но его действие будет кратковременным, поэтому вскоре человек почувствует спад уровня энергии.

«Откладывая первую чашку на час-полтора, вы используете период падения кортизола и максимизируете эффект кофеина. Если вы сегодня пьете кофе сразу после пробуждения, начните откладывать его на 15-20 минут каждый день, пока не достигнете этого окна», — порекомендовал Рохас.

В период ожидания он призвал выпить стакан воды, найти естественное освещение и позавтракать продуктами с высоким содержанием белка и клетчатки, чтобы взбодриться.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина перечислила бодрящие альтернативы кофе. Так, она призвала по утрам принимать холодный душ.