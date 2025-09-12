Чем хороши тренировки в вечернее время

Названы преимущества для здоровья тренировок в вечернее время
Тренироваться вечером тоже может быть полезно. Вот что по этому поводу говорят научные исследования.
Вечерние занятия спортом имеют ряд преимуществ для здоровья.
Улучшение кровотока. Поэтому вечером физические упражнения полезнее для сердца, чем утром.
Набор большего количества мышечной массы. Тренировки в вечернее время приводят к умеренному, но более значительному росту мышц.
Лучшие спортивные результаты. Известно, что люди показывают более высокие спортивные результаты во второй половине дня и вечером.
Снятие стресса. Это может быть особенно полезно после тяжёлого дня.
Меньшее количество отвлекающих факторов и меньше спешки. Они позволяют больше времени уделять программе тренировок.
Увеличение силы и выносливости. К вечеру мышцы благодаря повседневной активности будут уже разогреты.
С другой стороны, из-за тренировок в конце дня может быть тяжело заснуть. Также они не всегда бывают эффективнее, чем другие способы борьбы со стрессом.
