Чем хороши тренировки в вечернее время

Тренироваться вечером тоже может быть полезно. Вот что по этому поводу говорят научные исследования.

© Ferra.ru

Вечерние занятия спортом имеют ряд преимуществ для здоровья.

Улучшение кровотока. Поэтому вечером физические упражнения полезнее для сердца, чем утром.

Набор большего количества мышечной массы. Тренировки в вечернее время приводят к умеренному, но более значительному росту мышц.

Лучшие спортивные результаты. Известно, что люди показывают более высокие спортивные результаты во второй половине дня и вечером.

© BartekSzewczyk / Getty Images

Снятие стресса. Это может быть особенно полезно после тяжёлого дня.

Меньшее количество отвлекающих факторов и меньше спешки. Они позволяют больше времени уделять программе тренировок.

Увеличение силы и выносливости. К вечеру мышцы благодаря повседневной активности будут уже разогреты.

С другой стороны, из-за тренировок в конце дня может быть тяжело заснуть. Также они не всегда бывают эффективнее, чем другие способы борьбы со стрессом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.