Названы препараты, которые помогают при похмелье

Похмельный синдром можно облегчить при помощи нескольких препаратов, в том числе янтарной кислоты, витаминов группы В, магния, нестероидных противовоспалительных средств и метадоксина, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Похмельный синдром формируется сразу несколькими механизмами: это и накопление ацетальдегида — токсичного продукта распада алкоголя, и воспалительный ответ организма, и нарушение сна, обезвоживание, электролитные сдвиги. Именно поэтому разные средства могут лишь частично облегчить отдельные проявления.

«Среди препаратов с научно подтвержденным действием выделяют метадоксин. Он ускоряет распад этанола и ацетальдегида в печени, уменьшает токсическое воздействие алкоголя на клетки. Его эффективность доказана клиническими исследованиями, но применяется он преимущественно в медицинской практике — в стационарах и под наблюдением врача. Это связано с тем, что препарат используется в терапии алкогольной интоксикации и абстинентного синдрома, а не как «бытовая таблетка от похмелья». Самостоятельный прием метадоксина без медицинских показаний и контроля нецелесообразен», — рассказал врач.

А сорбенты, по словам доктора, не помогут. Они действуют только в кишечнике и потому мало влияют на основные механизмы похмелья.

«Янтарная кислота, витамины группы B, магний могут поддерживать обмен веществ и работу нервной системы, но их эффект умеренный и не всегда подтвержден строгими клиническими испытаниями. Нестероидные противовоспалительные препараты (например, ибупрофен) действительно уменьшают головную боль и воспалительный ответ, хотя применять их нужно с осторожностью, так как алкоголь уже раздражает слизистую желудка», — дополнил доктор.

Однако самый надежный и безопасный способ облегчить похмелье — это восполнение жидкости и электролитов (вода, минеральные воды, регидратационные растворы), отдых и сон.