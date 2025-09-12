Можно ли предотвратить развитие плоскостопия с помощью обуви

Супинатор в обуви (внутренняя деталь низа обуви, которая поднимает внутренний край стопы) не помогает предотвратить развитие плоскостопия у детей, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Заур Хатшуков.

«Супинатор в обуви ребенку не нужен. Для ребенка достаточно будет, если подошва будет плоской, имеется в виду внешняя сторона, на которую мы наступаем. Раньше использовались супинаторы для профилактики плоскостопия. Но это не профилактирует плоскостопие. Свод стопы от того, что мы носим с супинатором, никак не меняется. Обувь должна быть в первую очередь по размеру ребенка. Она должна быть удобной для него для того, чтобы он ходил в ней комфортно, так как ему сначала проходить длительное время до школы, а в школе, вероятнее всего, у него будет сменка, которая тоже должна быть комфортной, так как ему много времени проводить в этой школе», – рассказал врач.

А вот каблук в обуви должен быть. По словам врача, небольшой каблук позволяет ногам меньше уставать.