Как быстро избавиться от выпирающего живота

Когда врачи советуют пить простую чистую воду в течение дня, в первую очередь это связано с поддержанием работы кишечника. Вторая причина в том, что жидкость способствует адаптации кишечника к увеличению количества клетчатки в питании человека. Пищевые волокна, в свою очередь, воздействуют на желудочно-кишечный тракт, уменьшая вздутие.

Как отметила врач Лиза Афинская, практика показывает, что во многих случаях "появление живота" связано с недостатком жидкости и клетчатки в рационе. Это провоцирует вздутие и живот выглядит больше, чем есть на самом деле.

"Часто проблема отсутствия плоского живота в том, что у вас вздутие", - подтвердила специалист.

Она объяснила, какие именно продукты оптимально включить в рацион, чтобы "увидеть талию". По словам врача, важно снизить потребление продуктов с высоким содержанием FODMAP (ферментируемые, плохо усваиваемые углеводы).

Например, вздутие могут провоцировать яблоки, груши, лук, чеснок, брюссельская капуста, бобовые, молоко. А вот, например, зеленоватые бананы и вишня могут стать полезным десертом. В числе овощей, не вызывающих вздутие, названы болгарский перец, морковь, кабачки. К слову, салат с помидорами и огурцами, заправленный маслом, также подходящий вариант.

Помимо воды Лиза Афинская в своем Telegram-канале посоветовала пить между приемами пищи имбирный чай. Исследования, на которые ссылается врач, показали, что напиток предотвращает метеоризм и вздутие живота, а также улучшает моторику желудочно-кишечного тракта. В имбирный чай врач рекомендует добавить кусочек лимона или апельсина, от сахара и меда стоит воздержаться.