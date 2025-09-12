Как победить хроническую усталость, рассказала врач-терапевт

Эксперты объяснили, чем хроническая усталость отличается от временной разбитости. Большинство людей к концу дня испытывают чувство утомления. Но если ощущение истощения не проходит даже после отдыха и длится месяцами возможно, за ним кроются серьезные заболевания, сообщает РИАМО.

Как победить хроническую усталость
© Global Look Press

Терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик рекомендовала тем, кто испытывает постоянную усталость, начать вести здоровый образ жизни. Важны восьмичасовой сон, физические упражнения и правильное питание с достаточным количеством питательных веществ. Также стоит свести к минимуму употребление кофе и алкоголя, снизить уровень информационной нагрузки (так называемый цифровой детокс).

Если же состояние не улучшилось, следует обратиться к врачу и сдать общий анализ крови. Его результаты укажут на наличие воспаления, малокровия или повышенного уровня глюкозы. Также следует проверить щитовидную железу, уровень витаминов D, В12 и железа с ферритином.

Хроническая усталость влияет не только на самочувствие, но и на внешний вид человека. Кожа лица становится сероватой, под глазами появляются отеки, в области щек и лба заломы. Исправить ситуацию помогут косметические средства, к примеру, массажеры и патчи.

Составы с витамином С и кислотами осветляют кожу и обеспечивают антиоксидантный эффект, а гликолевая кислота делает внешний слой кожи более ровным. Гиалуроновая кислота способствует глубокому увлажнению, экстракты зеленого чая и ромашки помогают справиться с раздражением и краснотой.

Ранее эксперт рассказал, что делать с усталостью после отпуска. Она может возникнуть при несоответствии ожидания и реальности. Переживания, что отпуск прошел не так, как хотелось бы, вызывают дополнительный стресс.