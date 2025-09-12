Как победить хроническую усталость

Эксперты объяснили, чем хроническая усталость отличается от временной разбитости. Большинство людей к концу дня испытывают чувство утомления. Но если ощущение истощения не проходит даже после отдыха и длится месяцами возможно, за ним кроются серьезные заболевания, сообщает РИАМО.

Терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик рекомендовала тем, кто испытывает постоянную усталость, начать вести здоровый образ жизни. Важны восьмичасовой сон, физические упражнения и правильное питание с достаточным количеством питательных веществ. Также стоит свести к минимуму употребление кофе и алкоголя, снизить уровень информационной нагрузки (так называемый цифровой детокс).

Если же состояние не улучшилось, следует обратиться к врачу и сдать общий анализ крови. Его результаты укажут на наличие воспаления, малокровия или повышенного уровня глюкозы. Также следует проверить щитовидную железу, уровень витаминов D, В12 и железа с ферритином.

Хроническая усталость влияет не только на самочувствие, но и на внешний вид человека. Кожа лица становится сероватой, под глазами появляются отеки, в области щек и лба заломы. Исправить ситуацию помогут косметические средства, к примеру, массажеры и патчи.

Составы с витамином С и кислотами осветляют кожу и обеспечивают антиоксидантный эффект, а гликолевая кислота делает внешний слой кожи более ровным. Гиалуроновая кислота способствует глубокому увлажнению, экстракты зеленого чая и ромашки помогают справиться с раздражением и краснотой.

Ранее эксперт рассказал, что делать с усталостью после отпуска. Она может возникнуть при несоответствии ожидания и реальности. Переживания, что отпуск прошел не так, как хотелось бы, вызывают дополнительный стресс.