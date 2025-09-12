Эксперты назвали самый полезный картофель

Любимая многими гурманами картошка в мундире, оказывается, полезнее, чем та, что готовится уже почищенной от кожуры.

«Наиболее богаты питательными веществами кожура и поверхностные слои овоща, поэтому картофель "в мундире" полезнее очищенного», – заявили РИА Новости специалисты Роспотребнадзора.

Картофель очень богат полезным для организма крахмалом, а также аминокислотами, микроэлементами и витаминами. Готовить картофель лучше без масла.

Ранее «СП» сообщала о том, что врач рассказала о пользе помидоров в плане профилактики онкологических заболеваний.