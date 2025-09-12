Эксперты назвали самый полезный картофель

Картофель в мундире оказался полезнее чищенного
Любимая многими гурманами картошка в мундире, оказывается, полезнее, чем та, что готовится уже почищенной от кожуры.
«Наиболее богаты питательными веществами кожура и поверхностные слои овоща, поэтому картофель "в мундире" полезнее очищенного», – заявили РИА Новости специалисты Роспотребнадзора.
Картофель очень богат полезным для организма крахмалом, а также аминокислотами, микроэлементами и витаминами. Готовить картофель лучше без масла.
