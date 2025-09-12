Простые привычки и дисциплина: как создать фигуру мечты без спортзала и диет
Красивое тело начинается с образа жизни. Если вы знаете, как правильно работать над собой, можно добиться хорошего результата без изнуряющих диет и сложных упражнений. Главное — выработать определенную систему. Как простые привычки помогут создать подтянутую фигуру без спортзала, «Вечерней Москве» рассказал фитнес-блогер, призер чемпионата мира по карате, создатель концепции дисциплины HardBalls Алексей Трефилов.
Привычки, которые каждому стоит сделать частью своей жизни
Питание
Без нормализации своего питания даже регулярные тренировки не приведут к качественному результату, заверил эксперт:
Начните путь к красивой форме с собственной тарелки: стремитесь к балансу жиров, углеводов и белков. Ваша ключевая цель — создать для себя разнообразный рацион с учетом трех перечисленных элементов. Есть можно все, но в умеренном и сбалансированном количестве.
Особенное внимание нужно уделять:
- мясу;
- нежирным сортам рыбы;
- творогу;
- бобовым культурам;
- цельнозерновым культурам;
- орехам;
- оливковому маслу;
- овощам и фруктам.
Старайтесь приучить себя к употреблению продуктов в тушеном или запеченном виде, к салатам из зелени в дополнение ко вторым блюдам. Углеводы есть тоже разрешено, но их в рационе должно быть не более 30 процентов, — уточнил фитнес-блогер.
Вода
Необязательно пить в день строго два литра — достаточно принимать воду с учетом индивидуальных потребностей, но лучше, если данный показатель будет не менее 30 миллилитров на один килограмм веса человека.
Как бонус — вы избавите тело от отеков, ненужных шлаков и токсинов, — пообещал эксперт.
Сон
По его словам, 7,5 часа сна — не просто условная цифра, а конкретный показатель, к которому нужно стремиться, чтобы избежать нарушения обменных процессов и психологических проблем.
Недосып часто приводит к замедленному метаболизму, а также вызывает стрессовое состояние, провоцирующее переедание и тягу к сладким продуктам, — предупредил Трефилов. — Также очень важно засыпать и просыпаться в одно и то же время. А если хочется довести свой сон до идеала, всегда быть бодрым и энергичным, то ложиться надо до 00:00, а просыпаться до 08:00.
Полезные привычки для работы с телом
Следите за осанкой
- Правильная осанка «сбрасывает» с вас 10–15 лет возраста. Она делает тело привлекательным и позволяет избавиться от болей в спине и шее, а также от «неполадок» в работе внутренних органов.
- Правильно качайте пресс и ягодицы, укрепляйте спину и не забывайте про растяжку — и результат не заставит себя ждать. Особенно эффективными будут такие простые занятия, как «лодочка» и двухминутная стойка у стены с прижатием к ней своего корпуса. Это два простейших способа приучить тело к правильному положению, подтянуть животик и избежать сутулости.
Добавьте в жизнь повседневную активность
Вместо лифта на работе и в торговом центре — лестница, вместо автомобиля и любимого дивана — прогулка продолжительностью 40 минут в день, а вместо зала — тренировки дома или на улице.
Речь идет про элементарную домашнюю активность, с которой вы по кирпичику выстраиваете свою форму, добавил эксперт.
Вот так легко и просто укрепить свои мышцы, повысить выносливость и, конечно, сделать тело стройным и подтянутым даже без спортивного зала. Приучать себя к полезной домашней активности нужно постепенно, а затем добавлять дополнительную нагрузку в виде увеличения времени или работы с утяжелением, — отметил фитнес-блогер. — Спортивный зал — хороший, но не единственный инструмент для создания привлекательной формы. Подтянутое и стройное тело можно получить с помощью маленьких и последовательных шагов, приводящих к впечатляющим результатам.
