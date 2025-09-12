Гастроэнтеролог назвал продукт, снижающий уровень холестерина

Виноград является источником полифенолов-антиоксидантов, которые способны снижать уровень плохого холестерина. Об этом сообщила гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

В составе винограда есть антиоксиданты под названием «полифенолы». Они обладают свойством снижать уровень плохого холестерина и уменьшать риски возникновения атеросклероза. Данный антиоксидант благотворно сказывается на работе сердечной мышцы, — цитирует ее РИА Новости.

Также в этой ягоде содержится другое полезное вещество — ресвератрол. Он укрепляет сосуды и расслабляет их стенки, тем самым предотвращая рост давления, добавила медик.

Кроме того, по ее словам, в винограде содержатся флавоноиды, предотвращающие образование сгустков крови. Особенно важным флавоноидом для организма является рутин. Он предупреждает образование тромбов в сосудах, тем самым минимизирует риски инсульта или инфаркта, рассказала Сухорукова агентству.

