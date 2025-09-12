Почему нельзя бесконтрольно принимать антибиотики при гриппе и ОРВИ

Наиболее подходящим временем для вакцинации от гриппа является сентябрь, заявил первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья, врач Бадма Башанкаев. Это позволит не заболеть в высокий сезон или перенести вирус легко и без последствий. Также врач предостерег от бесконтрольного приема антибиотиков, сообщает «Парламентская газета».

Пик заболеваемостью гриппом и ОРВИ приходится на период с января по март. Осенью и зимой иммунитет у людей снижается, и чтобы защитить себя от заражения, следует предпринять профилактические меры уже в начале осени.

Эксперт отметил, что при ОРВИ наблюдаются общая слабость, легкая лихорадка, выделения из носа, кашель. Чтобы защититься от ОРВИ, следует регулярно мыть руки, проветривать помещения, укреплять организм витаминами, не забывать про физическую активность.

При гриппе возможны высокая температура, боль и ломота в мышцах и суставах. Грипп может усугубить уже имеющиеся у человека хронические заболевания. Он дает осложнения на сердце, почки, дыхательную систему. Людям с ослабленным организмом особенно важно вакцинироваться.

Один из основных показателей к вакцинации: возраст старше 60 65 лет. Также прививка обязательно нужна людям с тяжелыми заболеваниями, такими как астма, диабет или рак, и тем, кто часто находится в больших коллективах.

Коллективный иммунитет возникает при 60% (или выше) привитого населения. Эффективность вакцинации для отдельного человека оценивается в 96-98%.

Эксперт подчеркнул, что при заболевании не следует бесконтрольно пить антибиотики они влияют на бактерии, но не на вирусы. При этом современные бактерии вырабатывают устойчивость к медикаментам, из-за чего с ними крайне сложно справиться. Принимать антибиотики можно только по назначению врача и обязательно пропивать курс до конца.

Ранее ученые рассказали о новом штамме коронавируса «Стратус. Его характерный симптом осиплость голоса. Штамм на 30% заразнее «Омикрона. Врачи предупредили, что коронавирус нельзя переносить на ногах даже при легкой форме он повреждает стенки сосудов, что грозит осложнениями.