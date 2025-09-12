Бананы и не только: какие фрукты помогают улучшить сон

Бананы и не только: эти фрукты помогут вам лучше спать
На качество сна может влиять питание. Некоторые фрукты, например, содержат вещества, способствующие хорошему ночному отдыху.
Вишня. Она обладает снотворными свойствами. Исследования показывают, что регулярное употребление вишни или сока из неё связано с улучшением качества и продолжительности сна.
Бананы. Эти фрукты содержат триптофан, калий и магний. Доказано, что это сочетание помогает расслабиться, спать крепче, быстрее заснуть.
Клубника. В её состав входят мелатонин и другие важные для сна вещества.
Апельсины. Они могут способствовать улучшению сна за счёт мелатонина, холина, витаминов С и В6.
Виноград. Он богат мелатонином и антиоксидантами, которые снимают стресс и воспаление.
Ананас. Этот фрукт улучшает сон за счёт содержания антиоксидантов, мелатонина, триптофана.
Киви. В этих фруктах много витамина С и серотонина, которые улучшают качество и продолжительность сна.
Авокадо. Оно способствует сну благодаря тому, что содержит магний и клетчатку.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.