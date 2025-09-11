Врач предупредил о продуктах, которые вызывают рак

Продукты с маркировкой «без сахара» нередко воспринимаются как более полезные, однако при регулярном употреблении они могут повысить риски возникновения онкологических заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, д.м.н. Мария Матвеева.

«Частое употребление продуктов с сахарозаменителями может способствовать обострению хронических болезней, а также повышать риски развития сердечно-сосудистых и даже онкологических заболеваний», — заявила эксперт.

По ее словам, чаще всего в составе таких продуктов встречаются фруктоза и различные сиропы — кукурузный, фруктозный и инвертный.

«Эти вещества калорийны и мало чем отличаются от обычного сахара, поэтому особой пользы от них нет. Более подходящими считаются некалорийные подсластители — стевия и эритрит. К сахарным спиртам относятся ксилит и сорбит, но и с ними нужно быть осторожными», — уточнила Матвеева.

Она заявила, что важно учитывать не только сами подсластители, но и сопутствующие вещества в составе продуктов «без сахара».

«Например, в Coca-Cola Zero, помимо подсластителей, есть еще фосфорная кислота. Часто туда добавляют аспартам и ацесульфам калия, которые могут оказывать воздействие на ДНК и митохондрии. Таким напитком не стоит увлекаться детям, подросткам, беременным и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Для здорового взрослого допустима максимум одна банка в день — и точно не ежедневно», — предупредила Матвеева.

Осторожность нужна и при употреблении сладостей «без сахара». Протеиновое печенье из-за высокого содержания белка может перегружать организм, а содержащиеся в шоколаде сахарные спирты нередко вызывают диарею.

«Лучше ограничиться одной печенькой или несколькими дольками шоколада — и есть их не вместо перекуса, а после основного приема пищи. Главное — помнить о балансе и умеренности. Даже продукты без сахара при злоупотреблении не приносят пользы и могут нанести вред», — заключила эндокринолог.

