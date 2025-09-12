Врач назвала продукты для памяти

Для поддержания высокой концентрации внимания и ясности ума важно не только соблюдать режим отдыха, но и употреблять правильные продукты питания. Об этом заявила врач-диетолог Дарья Русакова.

В качестве идеального перекуса специалист в беседе с «М24» советует горсть миндаля и чашку натурального кофе. Миндаль богат витаминами B6, B9 и E, которые способствуют передаче нервных импульсов и защищают нейроны от окислительного стресса. Кофеин, в свою очередь, стимулирует центральную нервную систему, повышает бодрость и улучшает приток кислорода к мозгу, а содержащиеся в кофе антиоксиданты дополнительно защищают нервные клетки.

Диетолог также рекомендует включать в рацион жирную рыбу и грецкие орехи — источники омега-3 жирных кислот, которые улучшают передачу сигналов между нейронами. Черника и темный шоколад, по словам Русаковой, богаты антиоксидантами, усиливающими кровоток.

Кроме того, яйца и авокадо, насыщенные витаминами группы B, поддерживают формирование миелиновых оболочек нервных волокон и способствуют выработке ацетилхолина — вещества, отвечающего за скорость реакции и память, сообщает Радио «Комсомольская правда».

