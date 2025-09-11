Гинеколог рассказал, каким должен быть рацион беременных

Беременным женщинам посоветовали больше есть бобовых, орехов и семян. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач — акушер-гинеколог сети многопрофильных медицинских клиник «К+31» Евгения Фотина.

© unsplash

«Орехи, например, грецкие, миндаль, фундук, содержат полезные жиры, витамин Е, магний и цинк, которые поддерживают нервную систему, а также участвуют в формировании плаценты». А если говорить о тех продуктах, которых стоит избегать во время беременности, то это: недостаточно термически обработанные продукты (особенно животного происхождения), рыба с высоким содержанием ртути (тунец, например), фастфуд, а также сладости в избыточном количестве», — посоветовала эксперт.

Гинеколог добавила, что важно есть белковые продукты.

«К белковой группе относится нежирное мясо (говядина, курица, индейка) – как основной источник незаменимых аминокислот, необходимых для построения тканей плода и поддержания иммунитета матери. Рыба (в особенности морская) содержит легкоусвояемый белок и омега-3 жирные кислоты, важные для развития мозга и зрения ребенка. Я рекомендую выбирать рыбу с низким содержанием ртути (лосось, треска, хек). Яйца — богаты белком, витаминами группы B и холином, который необходим для развития нервной системы плода. И, конечно, молочные и кисломолочные продукты как ценный источник кальция, необходимого для формирования костей и зубов ребенка», — объяснила она.

Фотина также выделила зерновые и бобовые.

«Каши из цельных злаков (овсяная, гречневая, перловая) позволяют обеспечивать организм энергией, содержат витамины группы B и клетчатку, способствуют нормальной работе кишечника. А бобовые (горох, фасоль, чечевица и др.) – отличный источник растительного белка, железа и фолиевой кислоты», — добавила гинеколог.

По словам эксперта, без внимания во время беременности не стоит оставлять свежие овощи и фрукты.