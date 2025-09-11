Названы главные источники идеального белка

Идеальный белок, в котором будут присутствовать все необходимые аминокислоты, можно получить из мяса, рыбы, яиц, молока и молочных продуктов. Об этом kp.ru рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, заведующий кафедрой гигиены питания и токсикологии Института профессионального образования Сеченовского Университета, академик РАН Виктор Тутельян.

«Правильное питание напоминает пазлы, которые нужно собрать воедино для нормального функционирования организма. Помимо белков, жиров и углеводов, человеку жизненно необходимы 12 витаминов и 20 аминокислот. Из них для взрослых незаменимы восемь, а для детей – 12. Отмечу, что они могут поступить в организм исключительно с белковой пищей», — отметил специалист.

По его словам, из растительных источников стоит выбирать бобовые, особенно сою. Врач добавил, что организму нужно получать достаточное количество белка, иначе он будет расходовать собственные ресурсы, в первую очередь мышцы. Это грозит появлением слабости и снижением жизненного тонуса, заключил Тутельян.

Ученые из Университета штата Северная Каролина до этого выяснили, что яичный белок не обладает стопроцентной усвояемостью, вопреки распространенному мнению.