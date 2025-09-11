Врач рассказал, как есть макароны без вреда для фигуры и здоровья

Диетолог Соломатина объяснила, как есть макароны без вреда для фигуры и здоровья
К концу сентября макаронные изделия могут подорожать на 10–15 процентов. Это связано с общей тенденцией роста цен на продукты осенью. Макароны являются неотъемлемой частью рациона большинства россиян, однако вокруг них собрано множество мифов. Считается, что они провоцируют проблемы со здоровьем и добавляют фигуре лишние килограммы, но так ли это? О вреде, пользе и секретах приготовления макарон «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной.
Польза и вред макарон
По ее словам, макароны содержат много белка и крахмал, который полезен для микрофлоры кишечника:
«В макаронах содержится большое количество растительного белка, витамины группы В. В охлажденных макаронах твердых сортов пшеницы есть резистентный крахмал, который питает полезные бактерии в кишечнике. В серых макаронах из неочищенной муки много полезных микро- и макроэлементов, минералов».
Также в макаронах содержатся сложные углеводы, которые снабжают организм необходимой энергией постепенно, в отличие от булок и макаронных изделий из мягких сортов, отметила Соломатина.
Однако специалист предупредила, что макароны лучше не есть людям с сахарным диабетом и тем, у кого есть аллергия на глютен.
Почему макароны приобрели сомнительную репутацию
Как рассказала эксперт, макароны получили сомнительную репутацию в прошлом главным образом из-за того, что производились из мягких сортов пшеницы низкого качества, особенно в советские времена. К тому же их неправильно готовили и переваривали.
«Даже сейчас на полках магазинов большое количество качественных макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, но россияне не умеют их готовить и переваривают. А это делает этот продукт не таким полезным, каким он может быть», — отметила врач.
При правильном приготовлении макароны не вредят фигуре и не способствуют набору лишнего веса, как это принято считать, подчеркнула специалист.
Как правильно варить макароны
По ее словам, различные виды макарон и варятся по-разному, но чаще всего это должно длиться не более восьми минут. А если макаронные изделия очень маленькой формы, то они готовятся еще быстрее.
«Итальянцы питаются макаронами и пастой каждый день, но, как правило, не поправляются, потому что готовят их al dente, сохраняя их упругость и твердость. Такая технология не только сохраняет форму изделий, но и снижает гликемический индекс, способствуя лучшему контролю сахара в крови и профилактике ожирения», — объяснила Соломатина.
Сколько и с чем лучше есть макароны
Норма макарон на человека:
- можно есть один раз в день;
- порция не должна превышать 100 граммов;
- количество в тарелке также важно: если это гарнир, достаточно 50 граммов, а если основное блюдо — не превышайте норму в 80–100 граммов.
«Главное, не есть их на ночь, потому что вечернее употребление углеводов может способствовать отложению жиров в организме. Лучше потреблять макаронные изделия на завтрак или обед», — посоветовала эксперт.
Лучшие сочетания
Большую роль играет и то, с чем человек ест макароны, заверила диетолог:
- одно из лучших сочетаний, которое полезно для здоровья и фигуры, — это овощи и зелень;
- еще полезно сочетать макароны с рыбой;
- нежирными сортами сыра;
- птицей;
- идеально подойдут томатные соусы, заправленные легкими ингредиентами, такими как чеснок, орегано и базилик.
«Однако важно помнить, что любая добавка, будь то оливковое масло или жирные соусы, значительно повышает калорийность блюда. Также отлично подойдут некрахмалистые овощи и зелень. В таком случае они легче усваиваются организмом», — подчеркнула доктор.
С чем не стоит есть макароны:
- с мясом;
- жирными соусами.
«Организму будет сложно переварить такую пищу, и это может негативно повлиять на состояние желудочно-кишечного тракта, — предупредила Соломатина.
Что полезнее: макароны или картофель
Если сравнивать картошку и макароны, то нельзя сказать, что определенный продукт полезнее — важно то, как именно приготовлены продукты и в каком количестве они съедены, подчеркнула врач:
«Принцип приготовления для пользы организма такой же, как и с макаронами. Самый полезный картофель — вареный, потому что из него в воду выходит лишний крахмал. Его нужно поместить в холодильник на 8–12 часов и только потом есть. Тогда крахмал переходит в резистентную форму и идет на корм полезным бактериям в нашем кишечнике».
По мнению диетолога, не стоит полностью отказываться ни от картошки, ни от макарон, если для этого нет показаний по здоровью.
Лайфхак для снижения калорийности макарон:
Предварительное охлаждение вареных макарон воздействует на крахмал в их составе, и он становится резистентным. Поэтому, если вы хотите есть макароны и не поправляться, их нужно сварить, остудить, положить не менее чем на 8–12 часов или на ночь в холодильник и съесть утром с салатом с зелеными овощами. Они дадут чувство сытости и прилив энергии, но никак не навредят фигуре.
«Макароны можно смело включать в рацион питания, если соблюдать меру, правильно их готовить и сочетать с полезными продуктами. В рационе обязательно должно быть разнообразие», — заключила диетолог.
